Furto al market a Esperia, bottino 10mila euro

Ladri in azione ad Esperia: svaligiato il supermercato tabacchi della frazione Badia, la zona che confina con la Superstrada Cassino-Formia. Sono stati portati via sigarette, gratta e vinci e denaro contante. La refurtiva si aggirerebbe sui 10mila euro. Con ogni probabilità gli stessi malviventi sono stati messi in fuga, invece, da un’abitazione che si trova in altra frazione: a Monticelli. Qui due persone si sono introdotte in una casa, all’interno c’erano i proprietari che le hanno messe in fuga. Sui colpi indagano i carabinieri della Compagnia di Pontecorvo.