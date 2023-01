Giovedì 12 Gennaio 2023, 23:39 - Ultimo aggiornamento: 23:41

L’ex sindaco di Arpino Fabio Forte al fianco di Rocca, Forza Italia, “Verdi-Sinistra” e la civica di D’Amato chiudono le liste, mentre l’Udc è pronta a farlo. Nel mezzo un’ipotesi concreta che riconduce a una big pronta a chiedere il consenso degli elettori ciociari. Sono queste le novità della penultima giornata di manovre e contatti in vista della presentazione delle candidature per le Regionali di febbraio. Domani scadrà il termine per depositare gli elenchi, ma ormai in quasi tutti i partiti e movimenti lo scenario è definito. La campagna elettorale per uno scranno alla Pisana adesso può partire davvero.

Diverse le novità arrivate al termine della giornata di ieri, dopo una serie di incontri. Si sono registrate altre sottoscrizioni, che si aggiungono a quelle già avvenute nei giorni scorsi nelle varie forze politiche.

Innanzitutto quella di Fabio Forte, in passato anche consigliere provinciale. Guiderà la civica di Francesco Rocca, l’aspirante presidente del centrodestra. Della stessa formazione farà parte anche Augusto Cestra, presidente di Confartigianato imprese Frosinone, e a quanto pare dovrebbe includere anche Marcello Giorgi.

PRONTE ALTRE TRE SESTINE

Fatta anche la squadra di Forza Italia: sarà formata da Gianluca Quadrini, consigliere provinciale che ieri ha costituito il gruppo di FI in piazza Gramsci, Giuseppe Sacco, sindaco di Roccasecca, Samuel Battaglini, consigliere a Patrica, Rossella Chiusaroli, uno dei tre subcommissari provinciali del partito, e molto probabilmente da Monica Fiore di Monte San Giovanni Campano e Anna Lisa Morga, avvocato di San Donato Val di Comino.

Pronta anche la sestina di “Verdi-Sinistra”, raggruppamento che vede alleati Europa Verde, Possibile e Sinistra civica ecologista progressista (quest’ultima fa capo all’eurodeputato Massimiliano Smeriglio). Schiererà Luigi Vacana, consigliere provinciale e vicesindaco di Gallinaro, Stefano Lucarelli di Sora, alle ultime Comunali in riva al Liri al fianco di Di Stefano, l’avvocato Maurizio Morelli di Atina, l’insegnante Fabiola Corbi di Serrone, Emanuela De Persis, architetto di Veroli, e Barbara Papa di Frosinone.

La civica di Alessio D’Amato (l’assessore uscente candidato del centrosinistra alla presidenza), invece, punterà su Claudio Guerriero, sindaco di Vico nel Lazio, Luciano Conte, consigliere comunale a Sora, Luca Di Ruzza, collega d’aula ad Aquino, Jole Falese di Cassino, Simona Valente, consigliere a Cervaro, e Monia Ricci di Ferentino.

UDC E IV IN VOLATA

Nelle file dell’Udc, invece, scenderanno in campo Riccardo Roscia, ex sindaco di Pontecorvo, Gina Martino, medico di Cassino, Alessandra Saurini di Anagni e Oreste Quatrana, consigliere a Trivigliano. Mancano le ultime due caselle, che saranno annunciate oggi: per una si guarda anche ad Alatri.

Così come oggi Italia Viva ufficializzerà la donna che si aggiungerà a Maurizio Maggi, ex consigliere ad Alatri, e Davide Gioia, imprenditore di Roccasecca.

Nel frattempo prende quota la candidatura, in Ciociaria, di Filomena Maggino nella lista di Noi Moderati. Una figura di rilievo: ordinaria di Statistica sociale all’università La Sapienza, è stata anche consigliere del premier Conte e presidente della cabina di regia Benessere Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri fino al 2021. Per il partito gli altri nomi che circolano sono quelli di Loreto Parente, Ornella Quatrini, Gianni Ceci e Francesca Lombardi.

Intanto, dopo le sottoscrizioni, è tempo di apertura di comitati elettorali e presentazione dei candidati. Il primo a farlo è stato Daniele Maura, consigliere provinciale, che insegue un seggio alla Pisana con FdI. Oggi inaugurerà il suo quartiere generale a Frosinone, poi quello di Cassino. Ieri Maura, nel corso di un incontro, ha illustrato i suoi programmi: priorità a lavoro, sanità, «va riaperto l’ospedale di Anagni e vanno istituiti presidi di soccorso per i comuni montani», e bonifica della Valle del Sacco. Sabato, invece, nella piazzetta Salus in via dei villini a Fiuggi, D’Amato parteciperà al taglio del nastro del comitato elettorale della capolista del Pd, Sara Battisti. Sempre sabato, nella struttura delle Terme Pompeo a Ferentino, partirà la campagna elettorale di Antonio Pompeo, candidato con il Pd alla Regione.