Frosinone, ucciso con una fucilata. Tragedia in serata a Santopadre

Lunedì 25 Ottobre 2021, 20:54 - Ultimo aggiornamento: 21:15

Omicidio a Santopadre poco fa: un uomo è stato ucciso con un colpo di fucile. Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri, che hanno transennato l'area e avviato gli accertamenti per ricostruire cosa sia accaduto nel paese a cavallo tra il Sorano e la Val di Comino. Al momento sono in corso le indagini per capire per quale ragione sia avvenuta la tragedia.

Stando ai primi accertamenti, il proprietario di casa avrebbe sorpreso un paio di persone che cercavano di entrare nell'abitazione e a quel punto è partita una fucilata. A rimanere ucciso è stato uno dei due che l'uomo, un tabaccaio, ha visto all'interno del perimetro dell'edificio. Il cadevere si trova nel giardino dell'abitazione.