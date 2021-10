Frosinone, tabaccaio scopre i ladri in casa e spara col fucile: morto un 34enne. Tragedia in serata a Santopadre Sandro Fiorelli, 58enne titolare di una storica tabaccheria, sarebbe stato già derubato in passato. La vittima, Mirel Joaca Bine, romeno di 34 anni, è morto sul colpo. In fuga i 3 complici