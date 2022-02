Sabato 5 Febbraio 2022, 07:25

Covid e Giornata mondiale contro il cancro, la Ciociaria in prima linea. In base ai dati del bollettino diramato ieri dalla Asl di Frosinone su 5.532 tamponi eseguiti i nuovi positivi sono stati 748. Sono 83 i pazienti ricoverati, mentre 751 gli ultimi negativizzati. Si è registrato anche un decesso; si tratta di una 91enne di Picinisco che avrebbe avuto patologie pregresse. La città più colpita dal virus risulta Cassino dove si sono registrati 67 nuovi casi. Ecco gli altri comuni dove il Covid ha colpito nuovamente: 4 a Fumone, Pignataro, Sgurgola, Torre Cajetani, Trivigliano, Vallecorsa, Vico nel Lazio; 3 casi ad Alvito, Arnara, Ausonia, Pico, San Vittore del Lazio, Santopadre, Trevi nel Lazio, Villa Latina; 2 a Casalvieri, Colle San Magno, Collepardo, Fontana Liri, Guarcino, Pastena e Vicalvi; 1 nuovo contagio, invece, a Belmonte, Campoli Appennino, Castelnuovo Parano, Coreno Ausonio, Fontechiari, Picinisco, Piglio, San Giorgio a Liri, Sant’Apollinare, Serrone, Settefrati, Villa Santo Stefano e Viticuso. Sul fronte vaccinale continua il tour della Asl con l’ausilio della struttura sanitaria militare. La tappa di oggi per la somministrazione del vaccino a tutti gli over 18 (sia prime dosi che booster) senza prenotazione, con accesso diretto, è a Cervaro e ad Aquino.

SCREENING ANTICANCRO

Quello contro il Covid non è l’unico fronte sanitario aperto in Ciociaria. In occasione della Giornata mondiale contro il cancro (celebrata ieri), la direzione strategica della Asl Frosinone è tornata a sensibilizzare sull’importanza della prevenzione raccomandando l’adesione all’invito a partecipare ai programmi di screening oncologici regionali. «Le campagne di screening – sottolinea la Asl - si rivolgono in particolare a una popolazione, apparentemente sana, che non manifesta sintomi, identificata come a rischio, semplicemente per l’età». Attraverso l’invio personalizzato di una lettera a casa si viene invitati a sottoporsi ad un esame diagnostico gratuito (test di I livello). «In caso l’esame risulti “positivo” vengono garantiti, sempre gratuitamente – precisa l’azienda - gli accertamenti di approfondimento (II livello) e, se necessario, il trattamento (III livello)».



Per aderire al programma è a disposizione il “numero verde” gratuito 800.003.422, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 13:30. La Asl fa sapere che “nonostante il periodo caratterizzato dalla pandemia, è stata sempre attenta alla patologia neoplastica non sospendendo terapie né controlli. I numeri sono eloquenti: a Sora sono state effettuate 5.248 terapie, mentre a Frosinone 6.772, con un incremento totale del 35% rispetto al 2020. Tra le novità del 2021, inoltre, l’apertura del Day Hospital per terapie orali all’ospedale di Cassino. Buona l’adesione allo screening per la diagnosi precoce del tumore mammario che ha il 68,4% ma, nei prossimi giorni, il Dipartimento di Prevenzione lancerà un grande piano sia per la cervice uterina che per il colon retto dove siamo ancora troppo indietro». Per potenziare la capacità diagnostica delle strutture sanitarie ciociare, “grazie ad un finanziamento regionale – comunica ancora la Asl - verranno installati 6 nuovi mammografi di ultima generazione in tutta la provincia di Frosinone. È prevista la creazione di un percorso di secondo livello dedicato allo screening presso l’ospedale di Frosinone con due mammografi e due ecografi. Ma al centro del percorso Salute Donna c’è il potenziamento dei servizi territoriali dove le donne potranno andare a fare i loro esami di controllo in una nuova sanità di prossimità, in modo da renderle protagoniste del loro benessere e della propria salute».

An. Ma.