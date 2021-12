Covid Frosinone, nuovo boom di contagi: sono quasi 600. Record nel capoluogo, impennata a Sora

Covid inarrestabile in Ciociaria. Dopo il boom di casi di martedì 28 dicembre, oggi la curva compie un altro balzo in avanti toccando quota 585 contagi in sole ventiquatt'ore. In provincia, dunque, sono state accertate più di mille infezioni da Sars Cov-2 in poche ore.

Per fortuna non sono stati segnalati decessi, ma il trend della pandemia viaggia spedito verso numeri mai visti in Ciociaria dall'inizio dell'emergenza sanitaria.

Nel bollettino, quotidiano, quello di mercoledì 29 dicembre, la maglia nera per numero di casi va al capoluogo, con ben 92 positivi. Seguono Sora (58), Veroli (34), Cassino (32), Alatri e Pontecorvo con 24 a testa, Ceccano (23), Isola Liri (19) e Ferentino (18). All'elenco si aggiungono altri cinquanta comuni i cui nuovi positivi oscillano da 17 a uno. I negativizzati di giornata sono 223. Rispetto a ieri c'è un ricoverato in più: sono 73.