Consorzio Valle del Liri e irrigazione, fermo programmato degli impianti di Cassino e Pontecorvo

Il caldo non dà tregua e non piove da settimane. Per questo il Consorzio di bonifica Valle del Liri, allo scopo di salvaguardare le risorse idriche disponibili, ha deciso di ottimizzare l'utilizzo dell'acqua destinata all'irrigazione dei campi.

E' stato così disposto il fermo programmato degli impianti irrigui a Cassino e Pontecorvo.

Il commissario straordinario del Consorzio, Sonia Ricci, sottolinea che “il fermo è fondamentale per diversi motivi.

Innanzitutto, la gestione razionale della risorsa idrica è di estrema importanza per il territorio, poiché permette di preservare e utilizzare in modo sostenibile l’acqua irrigua. Lo stop programmato consente, inoltre, di ottimizzare l'uso dell'acqua, evitando sprechi e garantendo una distribuzione equa per le diverse necessità delle colture presenti”

Ecco il calendario dei fermi programmati a partire da mercoledì 19 luglio.



Settore irrigazione Cassino:

Impianto Destra Gari: Aquino - Piedimonte San Germano - Pignataro Interamna - Cassino - Villa Santa Lucia

Orario di fermo: 12:30 - 18:30 giornaliero, tutti i giorni per il secondo lotto (Settori A, B, C, D).

Impianto Sinistra Gari: Cervaro - Cassino

Orario di fermo: 21:00 - 6:00 (Settori serviti da Vasca 3 e 4).

Impianto Cassino Sant'Elia - Fiumerapido - Quota 100 e Estendimento

Orario di fermo: 21:00 - 6:00.

Settore irrigazione Pontecorvo:

Impianto Fontana Merola: Pontecorvo

Orario di fermo: 12:30-18:30 giornaliero, tutti i giorni.

Impianto Sant'Ermete: Pontecorvo - Aquino - Pignataro Interamna

Orario di fermo: 12:30-18:30 giornaliero, tutti i giorni.

Impianto Aquino – Castrocielo – Piedimonte S.G.

Orario di fermo: 12:30-18:30 giornaliero tutti i giorni

Impianto Dx Liri Badia: Esperia – San Giorgio a Liri

Orario di fermo: 12:30-18:30 giornaliero tutti i giorni

Impianto Sx Liri: Pontecorvo – Pignataro Interamna

Orario di fermo: 12:30-18:30 giornaliero tutti i giorni

Impianto Melfi – S. Cosma - S. Lucia – Pietralate: Pontecorvo

Orario di fermo: 24h la domenica

«Il Consorzio Valle del Liri - si aggiunge in una nota - desidera sottolineare che, al fine di garantire un servizio irriguo efficiente e migliorare la gestione delle risorse idriche, è indispensabile rispettare i fermi programmati. Si invitano quindi gli agricoltori e tutti gli utenti interessati a prendere nota degli orari di sospensione degli impianti e ad adottare le necessarie misure per adattare le proprie attività».