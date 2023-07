Frosinone, ondate di calore fino a metà settimana: atteso il "picco" delle temperature

Le ondate di calore non danno tregua e anche oggi Frosinone sarà tra le città a rischio in Italia. È attesa - tra oggi e domani - la massima temperatura mai registrata in città da quando ci sono le misurazioni. Dovrebbero essere superati i 40 gradi e dal Comune continuano a chiedere di «restare in casa nelle ore più calde» attraverso i cartelli luminosi posizionati in città.

La scritta lampeggiante riporta, ancora: «Attenzione, ondate di calore».

Anche ieri in pronto soccorso alcune persone da reidratare e bambini con dissenteria, ma per fortuna nessun caso grave. Al dipartimento di emergenza dello "Spaziani" sono comunque pronti per le necessità che dovessero presentarsi. Finora si è trattato di flebo per la reidratazione e un breve periodo di osservazione, prima di rimandare a casa i pazienti, in particolare anziani. Diciamo che sta funzionando il sistema di allerta, ma l'attenzione deve restare alta almeno fino a metà settimana. Colpevole di questa terza ondata di calore è l'anticiclone africano, con «le temperature minime e massime che continuano a salire e che nel corso della settimana entrante e raggiungeranno i valori massimi, presumibilmente intorno a metà settimana», ha detto dice all'Ansa la climatologa Marina Baldi, del Consiglio nazionale delle ricerche. Frosinone è, appunto, tra le sedici città maggiormente a rischio. Si raccomanda di non uscire nelle ore più calde, di bere almeno un litro e mezzo di acqua al giorno e mangiare frutta fresca, seguire sempre un'alimentazione corretta, vestire con indumenti possibilmente chiari, di fibre naturali o che garantiscano la traspirazione, indossando cappelli leggeri per proteggere la testa dal sole.