MONTI LEPINI

Bloccato il motorshow di Frosinone. L'atteso evento in programma a partire da oggi sino al 22 aprile non potrà più svolgersi nel parcheggio posto di fronte al palazzo Sif, in via Valle Fioretta.Un pasticcio burocratico di fatto ha spento i motori dei bolidi pronti a scatenarsi in pista. Né il Comune né la commissione di vigilanza per le manifestazioni e spettacoli pubblici hanno dato parere positivo.Il Comune non ha potuto rilasciare l'autorizzazione necessaria per "improcedibilità", causa una carenza nella documentazione inerente la Scia (segnalazione certificata di inizio attività). Per quanto riguarda la Commissione di vigilanza, invece, i vari membri che la compongono non hanno potuto rilasciare l'ok in quanto mancava l'identificazione di un'attrazione prevista nel corso dello spettacolo.Così l'atteso evento per gli appassionati di acrobazie dei motori (auto, moto e così via) previsto per oggi è destinato a saltare e con tutta probabilità gli organizzatori nella giornata di oggi dovranno sgomberare il piazzale che tra l'altro è un parcheggio di proprietà Sif, ma ad uso pubblico. Quell'area prima della fine del 2023 è tornata ad uso pubblico dopo alcune sollecitazioni nel far rispettare una vecchia convenzione con i privati che realizzarono il palazzo e i locali commerciali sottostanti ed è stata aperta al pubblico per farla utilizzare ai tanti pendolari che la mattina lasciano l'auto nel quartiere Scalo per raggiungere la stazione ferroviaria e recarsi a Roma per motivi di lavoro o di studio. Del resto si tratta di un'area individuata come standard urbanistico a servizio del palazzo stesso e delle attività commerciali ivi presenti. Dubbi sono emersi anche sul luogo prescelto per la manifestazione visto che la disponibilità di questi parcheggi è a servizio della collettività e degli standard urbanistici. A quanto pare gli organizzatori avrebbero chiesto inizialmente solo il parere alla proprietà dell'area e senza ricevere ancora l'ok da parte del Comune e della Commissione avevano occupato l'area per montare tutto il necessario (tribune per il pubblico, trampolini per le auto e così via) con tanto di pubblicità per le strade di Frosinone che informava i cittadini su orari e giorni dello spettacolo. Ma quando le carte sono arrivate sui tavoli del settore Attività produttive si è compreso che i documenti erano incompleti. E ieri c'è stato lo stop definitivo. Per gli organizzatori una beffa visto il gran lavoro di preparazione che c'è dietro. Per loro c'è solo la possibilità di ripresentare la Scia completa e di eliminare l'elemento attrattivo di cui mancava la certificazione e l'identificazione. Ma i tempi ristretti non lasciano speranza di poter riorganizzare in tempi brevi lo spettacolo.Sì allo stop dei tir sulla Monti Lepini. La Commissione ambiente del Comune di Frosinone riunitasi nelle ultime ore ha dato indicazione alla giunta Mastrangeli di procedere con la chiusura al traffico dei mezzi pesanti nel tratto urbano della Monti Lepini. Un'idea sostenuta da alcuni consiglieri della stessa maggioranza e dallo stesso sindaco, Riccardo Mastrangeli, che però necessita di ulteriori approfondimenti tecnici. Ora si procederà con la valutazione delle strade alternative dove far transitare i Tir, dopodiché sarà il sindaco a dover emettere l'ordinanza di divieto di transito. Il provvedimento potrebbe scattare già a partire dal prossimo mese.