Aeroporto di Frosinone, questione sul tavolo dell'Anci Lazio

La questione aeroporto di Frosinone sul tavolo dell'Anci Lazio. La riunione del direttivo si è svolta a Roma nella sede di via dei Prefetti. Il vicepresidente dell'Anci, Gianluca Quadrini, ha sottoposto ai presenti l'argomento aeroporto di Frosinone “a seguito della richiesta da parte del presidente dell'Arpaf, Tiziano Schiappa”.

“Ho portato in Consiglio la questione dell’aeroporto di Frosinone in quanto il presidente dell'Arpaf si è rivolto ad Anci Lazio affinché ci interessassimo all'argomento. Insieme al direttivo stiamo ragionando su quale sia il giusto supporto che possiamo dare - ha spiegato Quadrini -. Valuteremo con i tecnici come possiamo muoverci”.