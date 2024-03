Sabato 9 Marzo 2024, 09:48 - Ultimo aggiornamento: 10:00

Mancano tre mesi esatti alle votazioni amministrative ad Isola del Liri ed è già tutto un fervore politico.Il totosindaco impazza, l'uscente Massimiliano Quadrini sarà confermato? I suoi avversari saranno in grado di spodestarlo?Interrogativi affidati alle urne, per il momento è caccia al candidato di una o dell'altra lista o delle liste, perché al momento sulla carta sarebbero tre: quella uscente, quella "civica" di Antonella Di Pucchio e l'altra della destra con la candidata Debora Bovenga.Ad oggi, però, l'unica antagonista dell'amministrazione uscente a scendere in campo è Di Pucchio, che in queste ore ha confermato la sua candidatura presentando simbolo della lista e programma politico.La lista ha preso il nome di "Isola del Liri Futura". Nel suo programma molto spesso pone l'accento sulla parola "appartenenza", per i singoli, per la comunità, per le famiglie alla riscoperta di tradizioni cancellate in questi anni. «Isola del Liri Futura rappresenta l'impegno che io e la mia squadra le parole della candidata a sindaco - vogliamo portare avanti per permettere alla nostra città di tornare a splendere. Vogliamo partire dalla riscoperta del senso di comunità, il vero cuore pulsante di ogni collettività, affinché ogni cittadino possa sentirsi parte di essa e, al tempo stesso, realizzare il proprio potenziale beneficiando di ciò che Isola ha da offrire. Ci proponiamo di valorizzare la storia e le tradizioni, così come il patrimonio archeologico e naturalistico di Isola del Liri. Vogliamo una città nella quale cittadine e cittadini si sentano al sicuro ed abbiano i servizi che meritano, una città nella quale ogni scelta sia improntata alla sostenibilità ambientale, allo sviluppo e alla sinergia con i comuni limitrofi. Sono sotto gli occhi di tutti le scelte amministrative compiute negli ultimi anni, che hanno portato a vivere con difficoltà il centro e le periferie isolane, dal punto di vista sociale e urbano. Pensiamo, ad esempio, alla viabilità di via Napoli e alla desolazione di Corso Roma, al collocamento del mercato settimanale e delle tradizionali fiere fuori dal centro cittadino, all'incuria degli spazi comuni e del verde pubblico, alla mancanza di servizi e infrastrutture, alle barriere architettoniche, ai cantieri aperti e alle opere incompiute. Scelte che hanno generato il mal contento dei residenti e non solo, a cui l'attuale amministrazione si è dimostrata indifferente».Poi Antonella Di Pucchio conclude: «L'ascolto per noi è lo strumento fondamentale per invertire la rotta e amministrare al servizio dei cittadini, dei commercianti, delle associazioni e dei comitati, decidendo insieme quali sono le priorità. Riteniamo fondamentale basare le scelte amministrative su una programmazione ragionata degli interventi e della manutenzione, che si prefigga di riqualificare, migliorare e, in alcuni casi, dare nuova vita a tutte quelle strutture che da anni si trovano in uno stato di disinteresse ed abbandono. La nostra azione ed il nostro impegno spazieranno dalle periferie al centro e, viceversa, dal centro alle periferie, nella consapevolezza che tutti i cittadini e tutti i quartieri hanno pari dignità e meritano le medesime attenzioni da parte di chi amministra. Tutto questo è Isola del Liri Futura. Tutto questo sarà sostenere la mia candidatura a sindaco di Isola del Liri». Non a caso lo slogan è "Oggi possiamo". La campagna elettorale è iniziata.