Sicurezza stradale, in arrivo le aree a 30 chilometri orari con dossi e attraversamenti pedonali rialzati. La decisione, come atto di indirizzo preso dalla giunta comunale e affidato al comandante della polizia locale per l'applicazione, non è legata direttamente al tema di cui si discute a livello nazionale da qualche settimana, bensì parte da un lavoro che gli uffici comunali stanno facendo da almeno sei mesi, soprattutto a seguito di incidenti stradali anche mortali registrati nel 2023. Questi gravi episodi, uniti alle lamentele di molti residenti di diverse zone periferiche e a petizioni a sostegno delle richieste, hanno portato l'amministrazione a impegnare, a fine anno scorso, una consistente cifra (circa 70 mila euro frutto dei proventi delle sanzioni stradali) in nuovi dispositivi per aumentare la sicurezza delle strade cittadine. Come anticipa il delegato alla manutenzione, Ivan Dell'Uomo, la rivoluzione riguarderà, inizialmente, cinque zone ritenute più urgenti: via Corsa dei Cavalli, via Accorciatoia Colletraiano, via Magliano, via Basciano e la strada provinciale 34 Santa Cecilia, quest'ultima teatro dei due incidenti che hanno fatto discutere di più.Ricordiamo, infatti, che a settembre 2023 un ragazzo di origini marocchine aveva travolto una famiglia riprendendo tutto con il suo cellulare in diretta social, per fortuna con conseguenze non gravissime e che, dopo Natale, un giovane allievo finanziere di Alatri aveva perso la vita in un frontale contro un pulmino di operai. Nel dettaglio, gli interventi prevedono su via Corsa dei Cavalli, due dispositivi per rallentare la velocità del tipo dossi artificiali e, in corrispondenza dell'ingresso del complesso scolastico presente sul posto (Scuola Media Dante Alighieri ndr), di un attraversamento pedonale rialzato; su via Accorciatoia Colletraiano, la stradina di collegamento tra la statale 155 e la provinciale Santa Cecilia, che mesi addietro è stata sperimentalmente testata a senso unico senza successo, verranno posizionati due dossi artificiali. Sulla S.P. 34-Castello di Tecchiena, inoltre, in corrispondenza del Palazzetto dello Sport e della Chiesa Maria SS. Regina, verranno installati due attraversamenti pedonali rialzati proprio nel tratto dello scontro in diretta social; stessa cosa avverrà su via Magliano e via Basciano (provinciale Verolana ndr), in corrispondenza delle due scuole primarie di zona. Ovviamente, tutte queste nuove installazioni saranno opportunamente segnalate da apposita cartellonistica verticale e da segnaletica orizzontale che riporterà anche il nuovo limite dei 30 chilometri orari.