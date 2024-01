Frosinone, altro rinforzo in difesa: ecco Zortea dalla Dea. Per l'attacco vicino il ritorno di Zerbin, pista Popovic

«La volontà del giocatore c'è, dobbiamo soltanto aspettare. Vedremo». E' quanto aveva affermato, una settimana fa, il direttore dell'area tecnica del Frosinone, Guido Angelozzi, riferendosi all'eventuale ingaggio del terzino destro Nadir Zortea. La fumata bianca per il passaggio del giocatore dall'Atalanta al club giallazzurro c'è stata questa mattina: il difensore di 24 anni, originario della provincia di Belluno, si è trasferito in Ciociaria con la formula del prestito secco e sarà a disposizione di mister Di Francesco fino al termine della stagione. Il contratto, infatti, scadrà il 30 giugno 2024.

Zortea, veloce negli inserimenti sulla fascia e dotato di una buona visione di gioco, si è già unito ai compagni per svolgere le sedute di allenamento. Sulle spalle avrà il numero 19 e potrebbe già esordire nel delicato match casalingo dei canarini contro il Cagliari: una sfida-salvezza dall'alta posta in palio in programma domenica, all'ora di pranzo.

Il giocatore vanta una cinquantina di presenze in Serie A con le maglie di Sassuolo, Salernitana e Atalanta e quest'anno, nelle cinque volte che è stato schierato dal tecnico della Dea, è stato chiamato anche a orchestrare la manovra a centrocampo. In stagione è stato autore di una rete. Con i nerazzurri è sceso in campo, da titolare, in Europa League, nella gara con il Rakow vinta dai bergamaschi 4-0 nel dicembre scorso.

In campionato, però, ha trovato poco spazio: da qui la decisione, condivisa con il club di appartenenza, di individuare una nuova destinazione per poter giocare di più.

Si tratta del terzo innesto di mercato per il Frosinone dopo Binifazi e Ghedjemis. Un arrivo importante per DiFra, che nelle ultime settimane ha dovuto fare i conti con diverse assenze nel reparto arretrato, in particolare quella di Marchizza. Ora, finalmente, potrà contare su un altro terzino di ruolo.

Ma la campagna di rafforzamento del Frosinone non è finita. Nei prossimi giorni, infatti, dovrebbe approdare in Ciociaria, via Napoli, l'attaccante Alessio Zerbin. Per lui, dopo la stagione 2021-22 in Serie B, sarebbe un ritorno e anche in questo caso si tratterebbe di un trasferimento temporaneo. Sempre dal Napoli, inoltre, potrebbe sbarcare il talento serbo Matija Popovic, 18 anni lo scorso 8 gennaio. Il trequartista, che si è svincolato dal Partizan, verrebbe ingaggiato dal club partenopeo e poi girato in prestito al Frosinone.