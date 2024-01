Inquinamento, scattano le misure di primo livello: stop alle auto fino a lunedì

Nuova ordinanza di divieto di circolazione per le auto più inquinanti a Frosinone. L'ha firmata il sindaco, Riccardo Mastrangeli, in osservanza del Piano regionale per il risanamento della qualità dell’aria, che prevede che i Comuni adottino «provvedimenti di carattere emergenziale articolati su due livelli in relazione alla durata della criticità emersa nei giorni precedenti e/o prevista» in caso di «situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti».

Situazione che secondo i rilievi dell’Arpa (agenzia regionale per l'ambiente) si è verificata e ha portato all'adozione di misure di "primo livello", quello più alto. Da domani, 19 gennaio, e fino a tutto lunedì divieto di circolazione, in ambito viario urbano, per le autovetture private di classe emissiva pari o inferiore a Euro 4 diesel, dalle ore 8.30 alle ore 18.30; per i veicoli commerciali di classe emissiva pari o inferiore a Euro 3 diesel, dalle ore 8.30 alle ore 12.30; per le autovetture private di classe emissiva pari o inferiore a Euro 3 benzina, dalle ore 8.30 alle ore 18.30; per i veicoli commerciali di classe emissiva pari o inferiore a Euro 2 benzina, dalle ore 8.30 alle ore 12.30; per i ciclomotori (3 e 4 ruote) alimentati a gasolio di classe emissiva pari o inferiore a Euro2, dalle ore 8:30 alle ore 12:30.

«Dai divieti sono comunque esclusi i veicoli utilizzati per finalità di tipo pubblico o sociale, per il trasporto di disabili o di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili, i veicoli elettrici, ibridi, a gas Metano e a Gpl». E' fatto divieto, a tutti i veicoli, di sostare con il motore acceso. Queste le strade nelle quali non è possibile accedere.

Il divieto riguarda anche l'utilizzo di generatori di calore alimentati a biomassa legnosa, come stufe e camini (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) e il divieto assoluto, per qualsiasi tipologia, di combustioni all'aperto.

Il limite è fissato a 19°C (con tolleranza di 2°) per le temperature medie nelle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali.