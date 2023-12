Domenica 10 Dicembre 2023, 09:34 - Ultimo aggiornamento: 10:47

È scappato dopo aver investito un carabiniere di Sgurgola che andava in bici a Ceccano con altri ciclisti amatoriali. L'omissione di soccorso si è consumata in via Anime Sante, tratto locale della regionale Monti Lepini, dopo un impatto fortunatamente senza gravi conseguenze. È avvenuto all'altezza della nota azienda di autoricambi del posto. Il militare dell'Arma, 44 anni, procedeva con il gruppetto di cicloamatori verso la zona del Ponte Berardi. È stato urtato da un pirata della strada proveniente in sorpasso dalla direzione opposta. Era diretto verso i semafori all'intersezione con viale Fabrateria Vetus e ha azzardato il sorpasso laddove è più pericoloso oltre che proibito. Sono intervenuti gli agenti della polizia municipale, che hanno attivato un servizio di perlustrazione territoriale alla ricerca del colpevole. Potrebbe risultare preziose le pur lontane telecamere di piazza Berardi, nel caso in cui i veicoli coinvolti siano passati da lì e non siano sbucati da altre vie per dirigersi verso Patrica. Per le indagini, però, bisogna aspettare fino a martedì mattina. Soltanto allora le immagini potranno essere visionate dal responsabile comunale del server. Il carabiniere ciclista ne è uscito fortemente ammaccato, ma fortunatamente non ci ha rimesso la vita. Ha ricevuto le prime cure da parte degli operatori sanitari accorsi in via Anime Sante. Dolorante a terra, con vari traumi e ferite vistose, è stato trasferito all'ospedale Spaziani di Frosinone. Ricoverato in codice rosso, il più grave, per fortuna non in pericolo di vita, è stato tenuto sotto osservazione dal personale medico. Dall'universo delle forze armate, tra gli altri, arrivano innumerevoli auguri di una pronta riabilitazione. Al contempo, però, è unanime la stigmatizzazione di fuga e mancato soccorso da parte di chi l'ha investito.