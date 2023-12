Domenica 10 Dicembre 2023, 09:16 - Ultimo aggiornamento: 09:35

LA PREVENZIONE

LE MISURE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ondata di furti in provincia: vertice in Prefettura per fronteggiare l'emergenza ma soprattutto per dare risposte alla popolazione che chiede più sicurezza.Ne hanno discusso a Frosinone in questi giorni i vertici delle forze dell'ordine per rassicurare i cittadini durante il periodo prenatalizio, particolarmente sensibile ai furti in abitazione, connessi alla maggior presenza in casa di denaro contante che viene utilizzato dalle famiglie soprattutto per gli acquisti alimentari e per comprare i regali.Del particolare momento di rabbia e preoccupazione per il fenomeno ne sono consapevoli gli organi preposti alla sicurezza che mantengono alta la guardia assicurando una massiccia presenza su tutto il territorio, flagellato da bande di malviventi da nord a sud della provincia. Sono stati aumentati i controlli sia nelle ore diurne che nelle ore notturne, soprattutto nella fascia preserale e serale che ha fatto registrare il maggior numero di furti con scasso. E non solo nelle case ma anche ai danni di esercizi commerciali.Ma parlare di sicurezza non significa soltanto intervenire nel momento della consumazione del reato ma adottare tutte quelle misure che servono anche a prevenire e a disincentivare alla commissione del reato. Una strada non illuminata, ad esempio, può costituire un elemento favorevole per i ladri ad agire indisturbati colpendo l'abitazione individuata. Talvolta anche con i proprietari all'interno, sprezzanti di quello che potrebbe succedere, di un'eventuale reazione e sicuri di potersi guadagnare facilmente la fuga. Questo per far comprendere che la sicurezza riguarda un insieme di fattori tra i quali spicca anche la collaborazione dei cittadini stessi, chiamati a segnalare tempestivamente eventuali circostanze sospette che non rientrano nella quotidianità, come auto mai viste prima o persone sconosciute che osservano le case. E questo perché i malviventi prima di agire effettuano dei controlli preventivi per studiare le abitudini dei proprietari.Questo è soltanto uno dei consigli che le forze dell'ordine rivolgono ai cittadini che, a loro volta, sono chiamati in questo particolare periodo anche ad essere parte attiva della lotta al problema: evitare di tenere in casa denaro contante, valutare la possibilità di custodire preziosi e gioielli in cassette di sicurezza, collegare eventuali impianti di allarme con le forze dell'ordine, cercare di adottare le pur minime misure di precauzione nell'assicurare la propria abitazione, evitando il buio nelle zone attraverso le quali si può avere un più facile accesso, tipo giardini o pertinenze; assicurare tutte le mandate ai portoni, non lasciare le persiane aperte o le portefinestre semichiuse. Tutto questo unito alla maggiore presenza delle forze dell'ordine sul territorio. Un primo risultato si è già visto con il furto sventato a Roccasecca ai danni di un esercizio commerciale (vedi servizio sotto). In questo contesto così complesso di richiesta di prevenzione da parte dei cittadini si inserisce il concetto di "sicurezza partecipata" che vede per l'appunto il coinvolgimento attivo di tutti gli attori coinvolti, dalle forze dell'ordine alla popolazione, dalle associazioni alle istituzioni per salvaguardare un territorio vasto, difficile da controllare attraversato da arterie stradali principali e da innumerevoli arterie secondarie che ne fanno "terreno fertile" e obiettivo preferito di bande di malviventi organizzate e specializzate nella commissione dei reati predatori.