Mercoledì 15 Novembre 2023, 09:21 - Ultimo aggiornamento: 09:24

I RELATORI

I FATTORI AMBIENTALI

LA PROPOSTA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cromosomi sessuali, ormoni, sistema immunitario, apparati dell'organismo, alimentazione e stili di vita. È crescente l'interesse della medicina e della ricerca scientifica verso le differenze biologiche tra uomini e donne. La cosiddetta medicina di genere. Se n'è parlato in un convegno curato dalla Consigliera provinciale di Parità Giuseppina Bonaviri, medico psichiatra e dottore di ricerca in neuroscienze sperimentali e cliniche.L'incontro, dal titolo "Medicina di genere: work in progress", si è svolto nel salone dell'Amministrazione provinciale richiamando l'interesse di istituzioni, imprenditoria e sfera accademica. L'uditorio era composto soprattutto da studenti degli istituti superiori e allievi universitari del corso di scienze infermieristiche. I relatori hanno approfondito gli aspetti di carattere scientifico, sociale e culturale legati alla vita femminile e alla conseguente necessità di adeguare e personalizzare la sperimentazione farmacologica e la ricerca affinché le cure sanitarie e attività di prevenzione siano appropriate e abbiano efficacia su malattie manifestate da donne.L'Osservatorio sulla Medicina di Genere ha proprio la funzione di monitorare la promozione, l'applicazione e il sostegno alla Medicina di Genere come previsto nel Piano predisposto dal Ministero della Salute e dal Centro di riferimento per la medicina di genere dell'Istituto Superiore di Sanità in collaborazione con una rete di esperti e istituzioni. Ne ha parlato la dottoressa Rosa Vona, la cui attività di ricerca è principalmente rivolta ad identificare nuovi biomarcatori genere specifici nell'ambito della cura delle patologie degenerative e i tumori. Ed è la dottoressa Katia Fecchi ad occuparsi dello studio delle differenze correlate al sesso e al genere nella ricerca in ambito oncologico e nelle infezioni virali/batteriche. Le variabili e le varianti tra uomo e donna non sono trascurabili, anzi: la portata cardiaca, i lipidi e quindi la capacità di assorbimento del farmaco, la portata respiratoria, il cambio tra età fertile e menopausa, il colon solo per fare qualche esempio. Pertanto, la riposta al cancro è determinata anche da queste caratteristiche genetiche e fisiologiche. Così come le malattie autoimmuni e le malattie non trasmissibili.Ad influenzare notevolmente lo sviluppo di patologie sono i fattori ambientali, come l'inquinamento, diete non sane, il tabacco e la carenza di attività fisica. L'argomento è stato affrontato dalla dottoressa Beatrice Scazzocchio che svolge attività di ricerca sul ruolo dei nutrienti sull'insorgenza delle patologie con rischio nutrizionale. E arriviamo allo stile di vita, più sofferente nelle persone che in famiglia devono prendersi cura in maniera continua di malati o anziani, i cosiddetti caregivers. Sono soprattutto le donne a farlo, anche in fasce di età adolescenziali. La dottoressa Marina Petrini ha posto l'accento su questo aspetto che rende meno salubre la vita quotidiana.Al convegno è intervenuta anche la consigliera regionale Alessandra Zeppieri che rivolgendosi alla platea giovanile ha fatto leva sull'importanza della consapevolezza annunciando di voler portare il tema anche all'attenzione del governo regionale.La proposta è arrivata dalla Consigliera provinciale di Parità Giuseppina Bonaviri. «L'argomento è stato inserito nell'Agenda 2027 dell'Amministrazione provinciale di Frosinone ha spiegato Nasce dalla volontà di creare una nuova piattaforma per promuovere cultura inclusiva e di genere sotto ogni angolatura come richiestoci dall'Ue e dal Pnrr. A Frosinone si potrebbe creare una piattaforma che veda i soggetti che operano in campo biomedico pionieri di confronti, studi e una ricerca medica mirata».In questo discorso non sono esclusi i transgender. È stata una studentessa a sollevare l'attenzione sul caso delle persone che hanno intrapreso un percorso di cambio di sesso.