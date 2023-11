Mercoledì 15 Novembre 2023, 09:18 - Ultimo aggiornamento: 09:25

COSA MANCA

LE REAZIONI

LA STRADA DEI TIFOSI

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tanto tuonò che non piovve. Le modifiche alla viabilità introdotte lunedì dall'amministrazione comunale per la zona di De Matthaeis al momento non sembrano aver conseguito l'obiettivo primario: il decongestionamento di piazzale De Matthaeis. Forse è ancora presto fare un bilancio ma l'inversione del senso unico di via san Giuseppe e di via Tommaso Landolfi per consentire alle auto provenienti dalla parte alta di Frosinone ma anche dalla zona orientale di via Mària di dirigersi verso via Adige e la zona Sacro Cuore aggirando piazzale De Matthaeis, non ha prodotto risultati significativi. Anche ieri, infatti la fila di auto su viale Roma e su via Mària erano consistenti.Di certo andrebbe realizzata una segnaletica appropriata per indicare i nuovi percorsi. Scendendo da via Roma, ad esempio, si può svoltare a destra sul ponticello prima del fiume Cosa per poi risalire verso via Aldo Moro percorrendo via San Giuseppe. Mancano le indicazioni sia su questi incrocio sia all'altezza del la storica fontana Bussi. In pochi ieri hanno percorso via San Giuseppe per "tagliare" il piazzale così come in pochi da via Mària si dirigono verso via Ponte de La Fontana per superare il perenne ingorgo e dirigersi verso via Adige.Non mancano i contrari: «Per me questa decisione è sbagliata dichiara Franca Vinciguerra dell'erboristeria di via San Giuseppe da 37 anni la viabilità qui funzionava bene, ora si sono inventati questa soluzione che non mi sembra apporti migliorie. Invece, personalmente, registro lamentela da parte di alcuni clienti che per venire nel mio negozio devono fare tutto il giro. Poi quel cartello posto al centro dello spartitraffico in via Aldo Moro sporge troppo sulla carreggiata e potrebbe diventare un pericolo per i motociclisti. Gli esperimenti sulla viabilità non andrebbero fatti prima di Natale per non danneggiare le attività economiche ma in altri periodi dell'anno. In questa zona più che invertire i sensi di marcia servono nuovi parcheggi». «Noi abbiamo perso un posto auto spiega Marzia di Original Marines ma abbiamo notato che le auto che devono attraversare via Moro per immettersi in via Landolfi a volte trovano difficoltà se c'è traffico e può essere pericoloso».«E' ancora presto per fare valutazioni dicono alcune commesse della profumeria Douglas di via Tommaso Landolfi. Di certo qui davanti al nostro negozio il traffico si è ridotto notevolmente perché erano più le auto che venivano da via De Matthaeis a svoltare verso via Aldo Moro che non le auto che provengono da via San Giuseppe». In questo tratto di strada divenuto a senso unico direzione via Del Casone-via Adige c'è un altro problema: quei vi erano sei sette posti auto a pagamento. Ora non si capisce. A terra le strisce blu sono state sostituite da strisce bianche tratteggiate ma il cartello indicante la tariffa del ticket è rimasto. Chi parcheggia davanti ai negozi deve pagare o non? C'è anche qualche parere positivo: «Personalmente afferma Elisa del bar Bagatto questa soluzione mi è comoda. Prima per venire a lavorare qui provenendo dalla parte alta facevo viale Mazzini e via Moro ora faccio prima percorrendo viale Roma e poi via San Giuseppe. Oggi ho guadagnato 4 minuti».L'annosa vicenda della strada per i tifosi del Casaleno si arricchisce di un nuovo capitolo. La giunta comunale ha approvato la delibera di indirizzo per la realizzazione della strada di collegamento tra via Michelangelo e viale Olimpia per il passaggio delle tifoserie ospiti durante lo svolgimento delle partite presso lo stadio "Benito Stirpe". «Il Comune anche nell'attesa del dibattimento del ricorso al Consiglio di Stato ha dichiarato il sindaco Mastrangeli - non ha mai smesso di lavorare per trovare soluzioni alternative a una questione di superiore interesse collettivo, non più rinviabile». Il progetto prevede la realizzazione della strada a unica corsia, dotata di marciapiede laterale e pubblica illuminazione, in un perimetro interessato da una modesta porzione di area boscata. Ma sui tempi di realizzazione, nel comunicato, non c'è traccia.