Venerdì 23 Giugno 2023, 09:41 - Ultimo aggiornamento: 09:57

In attesa della ufficializzazione di Eusebio Di Francesco alla guida della panchina del Frosinone nella prossima stagione di Serie A, i temi di questi giorni vertono tutti sui rumor di mercato in entrata per quanto riguarda i giocatori e qualche clamorosa notizia in uscita che prende in considerazione anche i dirigenti. Sotto questo versante nel capoluogo i probabili saluti dell'ex capitano ed ora responsabile delle giovanili, Alessandro Frara, se confermati, sarebbero veramente clamorosi. Di Frara fino a poco tempo fa si era parlato come il "futuro" del club giallazzurro ed attorno a lui si volevano cucire i panni di un probabile massimo dirigente dell'area tecnica nel futuro non immediato. Invece sembra che l'ex capitano sia destinato a salutare il club di viale Olimpia. Vedremo i probabili sviluppi.

IL MERCATO

Per quanto riguarda il mercato in entrata è oramai assodato che l'idea di "calcio sostenibile" portata avanti dalla società mira innanzitutto a scongiurare pericoli per le casse societarie e, quindi, esula da ogni progetto di spese folli per puntellare la squadra. A questo punto devono entrare in campo l'inventiva ed i buoni rapporti che Guido Angelozzi ed il suo valido collaboratore, Piero Doronzo, hanno nell'ambiente calcistico. Rapporti che dovrebbero portare a Frosinone validi giocatori senza per questo svuotare le casse. Partendo dal portiere, è sempre calda la pista che potrebbe portare a far rimanere in Ciociaria Stefano Turati. Sicuramente una scommessa il debutto di questo ragazzo che in questi giorni è al seguito della nazionale Under 21 come terzo portiere ai campionati europei. Il portiere è di proprietà del Sassuolo che vorrebbe tenerlo in casa, ma nel club neroverde come titolare è chiuso da Consigli. In giallazzurro invece partirebbe con grandi chance di indossare la maglia da titolare. Turati ha talento, carattere e "faccia tosta" per non temere nessun avversario in serie A e lo ha dimostrato quando debuttò fermando allo Stadium la Juventus di Ronaldo. Con qualche anno in più sulle spalle e l'esperienza accumulata a suon di record, il compito quest'anno gli risulterebbe sicuramente agevolato. Per farlo sentire più tranquillo però serve davanti a lui una solida difesa.

Attualmente il Frosinone può contare su Kalaj, Szyminski ed Oyono. Quest'ultimo ha nelle gambe e nella testa minuti importanti in Serie A. Al centro invece dato per assodato l'ingaggio di Lucioni a Palermo, si sperava di riavere Ravanelli, ma il giocatore sembra indirizzato verso un'altra stagione in B a Parma. Sugli esterni ad Angelozzi piace Tommaso Augello, 28enne terzino sinistro della Sampdoria. Il dt lo ha avuto allo Spezia e ne conosce le doti. Sul versante difensivo opposto invece si parla dell'empolese Stojanovic. Più avanti a centrocampo il ritorno di Ricci dalla Turchia assicura per il momento quella esperienza che unita alla verve giovanile di Boloca potrebbe mettere insieme un ottimo binomio. Ma per Boloca sono ancora tante le voci che lo vogliono verso qualche altro club. Attualmente il più probabile sembra essere il Sassuolo, soprattutto se con il club emiliano si arriverà ad intavolare una trattativa che potrebbe mettere sul tavolo anche le posizioni non solo di Stefano Turati, ma anche quella di Luca Moro, giocatore che piace molto ad Angelozzi e che a Frosinone quest'anno in B ha fatto solo intravedere le sue grandi potenzialità.

In attacco i sondaggi sono molteplici. Si è detto e scritto di Massimo Coda, in cerca di un riscatto nella massima serie, così come l'esterno Johnsen sembra avere le caratteristiche tecniche e di costo in grado di poter fare al caso del Frosinone. Sempre per il fronte offensivo al neo mister Di Francesco piace anche Mirko Antonucci, reduce da un'ottima stagione con il Cittadella (11 reti in 37 presenze), nella quale ha dimostrato anche solidità e tenuta atletica oltre a doti da goleador. Di Francesco lo ha già avuto ai tempi della Roma ed ha fatto debuttare il 24enne giocatore nel lontano 2018 in Sampdoria-Roma.