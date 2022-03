Sviluppo industriale in Ciociaria, piano milionario per le infrastrutture: opere in 25 comuni

Strade, opere di urbanizzazione, altre a servizio e per l’ammodernamento dei depuratori, manutenzione e rotatorie. È il pacchetto d’interventi per la Ciociaria approvato dal neonato Consorzio industriale del Lazio.

Un investimento complessivo di circa 25 milioni di euro per il Nord e il Sud della provincia per un totale di venticinque comuni coinvolti nel piano infrastrutturale definito “straordinario”. Per l’ente consortile guidato da Francesco De Angelis si tratta di «una rivoluzione in grado di cambiare la viabilità e il volto dei territori». Nella regione sono previsti cantieri per quasi 50 milioni di euro. Una buona fetta, circa la metà, è destinata alla provincia di Frosinone. L’obiettivo dichiarato è quello di «favorire lo sviluppo di attività produttive e di migliorare quelle esistenti nelle aree industriali dei Comuni soci».

Una delle sfide del Consorzio, infatti, è quella di creare condizioni e presupposti per l’insediamento di nuove aziende e la crescita di quelle già attive nel settore industriale, artigianale, del commercio, del terziario e dei servizi. Il programma di adeguamento è stato licenziato dal Consiglio d’amministrazione. Oltre ai lavori sulla rete stradale, ne sono stati pianificati altri per ammodernare alcuni impianti di depurazione, anche per incidere sulla mitigazione ambientale: in provincia sono stati inclusi quelli che insistono negli agglomerati industriali di Cassino e Villa Santa Lucia. La copertura economica per tradurre in realtà i progetti, hanno spiegato dal Consorzio, sarà assicurata con il Piano di sviluppo e coesione della Regione, con risorse del Fsc 2021-2027.



LE OPERE

Ecco i centri, le opere individuate e i relativi importi per realizzarle: a San Giovanni Incarico “incrocio della strada regionale 182 con la provinciale 257”, 436.758 euro; a Esperia, Casalvieri e San Vittore del Lazio “messa in sicurezza sede stradale”, rispettivamente per 128.049,76, 156.913,10 e 130.289,42 euro; a San Giorgio a Liri “opere di urbanizzazione”, 300.000 euro; a Villa Santa Lucia “manutenzione straordinaria accessi”, 123.497,12 euro, e “strada accesso depuratore”, 824.602,96 euro; a Cassino “collettore zona industriale”, 1.169.279,19 euro; a Piedimonte San Germano “messa in sicurezza cavalcavia strada regionale 6-Fca”, 200.000 euro; a Cervaro “rotatoria strada regionale 6 Casilina”, 718.000 euro; a Sant’Apollinare una rotatoria, 715.500 euro; agglomerato Cassino-Villa Santa Lucia “depuratore - unificazione impianti di trattamento”, 4.500.000 euro; a Colfelice e Belmonte Castello “messa in sicurezza sede stradale”, per rispettivi 250.000 e 145.000 euro; ad Alatri “rotatoria strada regionale 214-regionale 155”, 800.000 euro; a Ripi “messa in sicurezza svincolo strada regionale 6 via Casilina”, 600.000 euro; a Morolo “rotatoria ponte sul Sacco - strada provinciale 122”, 1.000.000 di euro; a Ceprano “messa in sicurezza sede stradale - via Caragno”, 1.000.000 di euro; a Fontana Liri “sistemazione accessi stradali”, 200.000 euro; a Sora “realizzazione di via Ferrazza”, 1.000.000 di euro; a Ferentino “adeguamento strada Asi n 7”, 2.000.000 di euro; a Isola del Liri “completamento strada - ex Crdm”, 700.000 euro; a Patrica “bypass viario Morolense-Monti Lepini”, 2.500.000 euro; a Veroli “parcheggio pubblico di scambio”, 1.000.000 di euro; a Ceccano “rete fognaria Colle San Paolo”, 3.005.514,17 euro; a Frosinone “sistemazione asse attrezzato Fr”, 2.200.000 euro. Questi, dunque, gli interventi pianificati nelle aree ricadenti nel Consorzio industriale del Lazio.



I COMMENTI

«Con questo investimento - ha commentato il presidente della Regione, Nicola Zingaretti - interveniamo in modo trasversale sull’economia e sulla qualità della vita dei cittadini. Potenziamo la viabilità di tutta la regione, questo vuol dire permettere spostamenti migliori per chi viaggia e per chi lavora. Nella nuova progettazione sostenibilità e rispetto per l’ambiente sono centrali».

Soddisfatto anche il presidente del Consorzio del Lazio: «Un intervento straordinario, quasi rivoluzionario. Il Consorzio parte subito con questa dotazione di cinquanta milioni di euro per le infrastrutture. Si tratta di una cifra enorme - ha spiegato Francesco De Angelis - su cui possiamo contare grazie al sostegno della Regione e che ci consentirà di creare le condizioni affinché le attività produttive siano più competitive. I collegamenti stradali, completati con una illuminazione ad hoc e impianti di videosorveglianza, sono fondamentali per lo sviluppo delle aziende». Poi De Angelis ha concluso: «Sono soddisfatto di un progetto pilota che partirà dalla provincia di Frosinone e che poi trasferiremo in tutti gli agglomerati industriali. Parlo della “Fabbrica del bello”, con nuovi new jersey, totem, un’illuminazione adeguata, il verde, una nuova pavimentazione delle rotatorie e altro».