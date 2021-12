Calcio, il campionato di B si ferma per Covid: rinviati i due big match del Frosinone

La Serie B di calcio si ferma per il virus.

La Lega del torneo cadetto ha deciso di rinviare a causa della situazione Covid le giornate del 26 e del 29

dicembre. E' quanto stabilito dall'assemblea, ancora in corso. Sono presenti i rappresentanti di tutti i venti club. Si stanno definendo le nuove date del campionato per i recuperi delle due giornate posticipate.

Il Frosinone tornerà in campo nel nuovo anno: i giallazzurri, dunque, non giocheranno le sfide esterne in programma il 26 e il 29 dicembre rispettivamente a Pisa e a Parma.