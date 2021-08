Martedì 24 Agosto 2021, 22:53 - Ultimo aggiornamento: 23:17

Dalla didattica alla formazione dei futuri docenti. Impegno a 360 gradi per la dirigente del Liceo Scientifico di Frosinone, Antonia Carlini che, a proposito degli interventi della Provincia precisa: «Non siamo nell’elenco perchè i lavori di ampliamento (con 9 locali aggiuntivi) sono stati fatti lo scorso anno. Resta il problema delle aule dislocate in tre edifici; problema che speriamo di poter presto dimenticare con l’inaugurazione della nuova sede».

Per quanto riguarda la ripresa delle lezioni, aggiunge: «Dal primo settembre verificheremo che ogni docente sia dotato del “Certificato verde” ma lancio un appello alla Asl affinchè ci metta in condizione di verificarne la scadenza. In altre parole, possiamo appurare che ogni professore sia dotato di “green pass”, in modo da assicurare il regolare inizio delle lezioni; ma chi ci fornisce, poi, la data di scadenza? E’ evidente che la collaborazione con la struttura sanitaria locale diventa fondamentale».

E a proposito di lezioni, sembra che il concorso ordinario per i nuovi insegnanti sia ormai alle porte: si parla di metà ottobre.

E anche in questo campo la professoressa Carlini è particolarmente impegnata. Per affrontare la prova selettiva, infatti, la preside ha pubblicato tre testi (Concorso Stem, Prova Orale; Posti di Sostegno e Normativa scolastica).

I VOLUMI

Il volume «Corso scuola e Tfa posti di sostegno», in particolare, è uno strumento utilissimo per prepararsi alla prova scritta prevista per accedere ai corsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. Il testo accoglie un gran numero di tracce svolte per affrontare e superare la prova scritta.

Le tracce elaborate affrontano i seguenti argomenti: legislazione relativa agli allievi diversamente abili; metodologie didattiche dirette all’integrazione e all’inclusione; strategie attive e creative a favore del sostegno didattico; buone pratiche delle istituzioni scolastiche (apprendimento cooperativo, laboratoriale ecc.); processi cognitivi; procedure per apprendere e fare ricerca; apprendimento attivo e significativo.

L’ATTIVITÀ EDITORIALE

L’attività editoriale della preside Carlini comunque non finisce qui: saranno prossimamente disponibili due nuovi testi per la formazione e l’aggiornamento nel campo della didattica, dedicati all’insegnamento nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria.

L’intento dell’autrice è fornire coordinate di metodo e strumenti utili per la progettazione didattica e per l’organizzazione di ambienti di apprendimento efficaci e funzionali allo sviluppo delle competenze poste al termine della scuola dell’infanzia e della scuola primaria. Consigli che può dare grazie alla sua collaudata esperienza