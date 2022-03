Scendono i nuovi contagi, ma il Covid continua a fare vittime

Scendono i positivi, ma il Covid continua a fare vittime. L'ultimo bollettino conta 816 nuovi contagi su 3442 tamponi. I negativizzati sono 565. L'incidenza resta alta; si assesta poco al di sotto del 24%. Un altro anziano ha perso la vita a causa del Covid: è un 89enne di Piedimonte San Germano. I ricoverati sono saliti a 64 (+ 2). Cassino, con 71 casi, guida la classifica dei Comuni col maggiori numero di nuovi contagiati seguito da Ceccano (66) e Frosinone (56). Dietro compaiono Sora con 53, Ferentino 46, Alatri 38, Veroli 34, Anagni 30, Ceprano 27, Isola del Lori 25, Pontecorvo 17, Arpino e Monte San Giovanni Campano 16, Roccasecca e Supino 15, Fiuggi 13, Esperia e Paliano 12, Boville, Castro dei Volsci, Giuliano di Roma e Piedimonte San Germano 10. Sotto i dieci casi di nuovi positivi nella mappa sono riportati altri 57 Comuni.

TUMORI, CURA CON LE STAMINALI

Buone notizie, invece, arrivano sotto il profilo dell'attivazione dei servizi sanitari. «Il Servizio Trasfusionale della Asl di Frosinone comunica l'azienda - ha effettuato la sua prima raccolta di cellule staminali autologhe che saranno trapiantate ad una paziente di 57 anni affetta da mieloma multiplo, un tumore che colpisce il midollo osseo».

Finora, per raccogliere le staminali, i pazienti dovevano rivolgersi ad altri centri fuori provincia; oggi, invece, nel Servizio Trasfusionale, Palazzina Q di Via Armando Fabi, a Frosinone, è possibile effettuare tutto il processo di cura, con sicuro vantaggio per i pazienti in termini di stress, tempo e denaro. «Inoltre - sottolinea l'azienda - la possibilità di mantenere la vicinanza alla propria famiglia, agli affetti e alla casa, è un aspetto da non sottovalutare nella riuscita della cura».

PREVENZIONE

La Asl di Frosinone si è attivata anche sul fronte della prevenzione e diagnosi del carcinoma della prostata, il più diffuso in Italia nella popolazione maschile italiana. In occasione della festa del papà, sabato 19 marzo, presso l'ambulatorio di Urologia dell'Ospedale Spaziani di Frosinone (piano -1), vi sarà la possibilità di sottoporsi a visite urologiche dalle 9.00-13.00. Si accede con impegnativa del MMG e ticket prenotando attraverso il CUP.