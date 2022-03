Covid Frosinone, altri 661 contagi in un giorno e nessun decesso. Sora in testa alla mappa giornaliera

Resta intorno al 20 per cento il tasso di positività al Covid in Ciociaria.

E' quanto emerso dall'ultimo ciclo di tamponi effettuati (3.397) e riferiti alla giornata di sabato. Sono 661 i nuovi contagi, mentre i negativizzati di giornata sono ancora superiori a 400, nello specifico 451. Per fortuna per il secondo giorno consecutivo non si segnalano decessi. Scende a 59, inoltre, il numero dei ricoverati.

Nel report quotidiano del 13 marzo 2022 in testa alla mappa territoriale stavolta c'è Sora con 74 casi. Seguono Cassino (69), Ceccano (47), Frosinone (34), Alatri (32), Monte San Giovanni Campano (30), Ferentino (29), Veroli (22), Anagni (21), Paliano (16), Ceprano (15), Fiuggi (14), Cervaro e San Giovanni Incarico (11), Vallecorsa (10). A questi si aggiungono altri 59 centri della provincia con un numero di casi che varia da 9 a uno.