Arce sarà per un fine settimana il cuore del movimento kartistico nazionale, grazie alla prova unica della Coppa Italia ACI Karting in programma da oggi a domenica sulla storica pista ciociara. Il circuito disarà per un fine settimana il cuore del movimento kartistico nazionale, grazie alla prova unica della Coppa Italia ACI Karting in programma da oggi a domenica sulla storica pista ciociara.

Sul tracciato della famiglia Fini, profondamente rinnovato ed ammodernato, si sono dati appuntamento i team ed i piloti protagonisti dei vari campionati di zona ed anche molti tra quelli che hanno partecipato alle varie serie tricolori, facendo diventare l'appuntamento ciociaro come uno dei più importanti in assoluto dell'anno per questa categoria automobilistica. Saranno quasi 150 i piloti al via nelle sette categorie in programma. Ieri si sono svolte le prime prove cronometrate con i ciociari portacolori del team TK Driver Academy subito in grande evidenza. Nella classe MINI Gr.3 il miglior tempo lo ha realizzato il giovane driver di Campoli Appennino Edoardo Mario Sulpizio con 53"276, ottenuto nelle ultime battute con 48 millesimi di secondo su Tommaso Cristoforo (Cristoforo/Energy-TM) e 89 millesimi su Marco Quintili. Nella KZ2 la pole è andata a Roberto Taglienti (TK Drive Academy), che con il tempo di 44.984 sul circuito di casa ha preceduto di 11 millesimi il siciliano Angelo Lombardo (Team Lombardo). Buona l'affluenza nella nuova OK-N Junior, dove è stato Nico Carfagna (Palmigiani) ad ottenere il miglior tempo in 47.553, davanti al neo campione italiano Gino Rocchio (DR Racing), team del pluriiridato di kating, l'arcese Danilo Rossi. secondo a 84 millesimi.

Positiva anche la partecipazione nella OK-N, dove il miglior tempo lo ha ottenuto dal driver di Colleferro, Lamberto Ferrari (FK Motorsport) in 46.966, con 92 millesimi sul pilota di Velletri Achille Mizzoni (Italcorse). In KZN Under il campione italiano e vincitore della scorsa edizione, Antonio Piccioni (TK Driver Academy), si è dovuto accontentare del quinto tempo a 0.566 dalla pole provvisoria di Renzo Pecutari (Team Pecutari/BirelART-TM) in 45.968. Secondo si è piazzato Nicola Imparato. Nella KZN Over si è fatto valere l'ottimo Paolo Gagliardini (Maranello-TM) con il miglior tempo in 46.009 davanti ai ciociari della TK Driver Academy Giuseppe Massaro ed Emanuele Villani. Il programma del fine settimana prevede per oggi, dopo il warm up, le prove ufficiali di qualificazione ed in seguito dalle 11:05 le "Manche 1" e dalle 14:30 le "Manche 2". Domani, dopo il warm up mattutino, inizieranno le prefinali alle 9:30 ed alle 13:30 le finali delle varie categorie che saranno trasmesse in diretta TV su ACI Sport TV (SKY canale 228) e Live Streaming. «Sarà una grande giornata di sport ed un grande evento per questo storico circuito italiano» ha commentato il fiduciario regionale di AciSport per il Karting Roberto Sardelli. Una finale nazionale che anche l'ennesimo riconoscimento alla passione della famiglia Fini, che oltre quaranta anni fa fu pioniera di questa categoria allestendo questo circuito nel cuore della Ciociaria, tracciato che nella sua storia ha visto consacrarsi piloti che poi sono entrati nell'Olimpo dello sport motoristico.

Alessandro Biagi

