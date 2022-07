Riposizionata la Statua della Madonnina dopo i lavori al bivio tra Atina e Gallinaro

Il presidente della Provincia, Antonio Pompeo, è stato in Valle di Comino, accolto dagli amministratori comunali e dai cittadini. Con il sindaco di Atina, Adolfo Valente, e quello di Gallinaro, Mario Piselli, il consigliere provinciale Luigi Vacana, il vescovo della Diocesi di Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo, monsignor Gerardo Antonazzo e i due parroci, don William e don Renato, Pompeo ha presenziato alla benedizione della statua della Madonnina, riposizionata sulla provinciale al bivio tra Atina e Gallinaro, dopo gli interventi di viabilità effettuati dalla Provincia, che hanno riguardato la sistemazione e messa in sicurezza dello svincolo, oltre a lavori per ridurre il rischio idrogeologico.

Subito dopo Pompeo, insieme a tecnici e al funzionario del Settore Viabilità, l’ingegner Secondini e con il sindaco Francesco Di Lucia, ha effettuato un sopralluogo a Casalattico, dove sono in corso i lavori di messa in sicurezza del ponte situato al km.0+350 della S.P.111 Accesso a Casalattico. Già un anno fa, con un primo intervento di manutenzione straordinaria, si era provveduto alla messa in sicurezza del pilone centrale del ponte. Nel corso della passata stagione invernale, però, si è riscontrato un significativo peggioramento delle condizioni di stabilità anche del pilone destro e quindi ora si sta procedendo con la messa in sicurezza di quella parte della struttura, con una seconda azione di consolidamento.

“Con questi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade, ponti e viadotti che presentano criticità e necessitano di essere messi in sicurezza – è il commento del presidente Pompeo – la Provincia, anche grazie a un’ingente mole di fondi ottenuti, sta mettendo in campo un’importante opera di prevenzione sull’intero territorio provinciale. In particolare, nell’area della Valle di Comino l’attenzione del nostro Ente è massima e supportata da un’importante obiettivo centrato: il finanziamento del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile che, proprio in questi giorni, ha approvato i piani di intervento presentati dalle 72 Aree Interne del territorio nazionale. Tra queste rientra anche quello presentato da 17 Comuni della Valle di Comino che potranno contare su 4.162.000 euro. Questo – conclude Pompeo – consentirà il miglioramento della sicurezza della mobilità e dell'accessibilità attraverso interventi sulla rete viaria secondaria (strade provinciale e comunali), recuperando anche il deficit di manutenzione registrato negli anni passati”.

La più viva soddisfazione per la realizzazione dell’opera è stata espressa dai sindaci di Atina e Gallinaro, Valente e Piselli, presenti insieme al consigliere provinciale Luigi Vacana, che hanno ringraziato il presidente Pompeo e la Provincia: "È un intervento che migliora l’intera area, oltre a qualificarne il decoro e la sicurezza per l’accesso ad una strada così tanto trafficata. Un risultato che premia il lavoro di squadra e la costante collaborazione tra enti".

"L'amministrazione di Casalattico pone un particolare ringraziamento al presidente Pompeo e alla Provincia - queste le parole del sindaco Francesco Di Lucia - per l'attenzione e l'impegno nei lavori per la messa in sicurezza del ponte, che rappresenta la principale via di accesso per il territorio di Casalattico".