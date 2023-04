Infermiera aggredita all'ospedale di Cassino, il monito del presidente Rocca

Ennesima aggressione ai danni di un’infermiera dell’ospedale Santa Scolastica di Cassino che ha riportato diverse fratture e 25 giorni di prognosi. Dopo il monito dei sindacati, ieri con la Cisl, oggi con la Uil e la Cgil,a scendere in campo è anche il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, che condanna l’episodio e dice: “Si tratta dell’ennesimo atto di assurda violenza ai danni di chi porta soccorso, episodi di inaudita gravità che non possono lasciarci indifferenti. Garantire la sicurezza degli operatori sanitari del Lazio è una priorità assoluta. La Regione Lazio - spiega il Governatore - deve fare la sua parte e sto già lavorando in questa direzione”.