Mercoledì 26 Aprile 2023, 11:20 - Ultimo aggiornamento: 11:22

Notte di paura per un incidente che poteva trasformarsi in tragedia per alcuni giovani. Fortunatamente, oltre lo spavento, non si sono registrate gravi conseguenze. I fatti si sono verificati poco prima della mezzanotte quando stavano per volgere al termine i festeggiamenti della Madonna di Casalucense. Terminato il concerto di Danilo Sacco, ex cantante dei Nomadi, nella centralissima piazza Risi, a poca distanza dove si trovava l'area giochi si è sfiorato il dramma.

Alcuni ragazzi sono saliti a bordo di una giostra che dopo alcuni minuti ha iniziato a sbilanciarsi di molto, per poi fermarsi all'improvviso e restare sospesa nel vuoto ad alcuni metri di altezza. Attimi concitati, tanta la paura per quel che sarebbe potuta accadere. Inevitabilmente è tornato alla mente l'episodio dello scorso 14 gennaio quando al Parco Matusa di Frosinone un 14enne è precipitato da una giostra riportando traumi di grave entità. Lunedì sera, a Sant'Elia Fiumerapido, non si sono invece resi necessari i soccorsi d'urgenza del 118: sono infatti subito intervenuti gli addetti che hanno constatato il guasto ed hanno aiutato i ragazzi a scendere. Solo alcuni di loro hanno riportato ferite e non si è reso necessario il trasferimento in ospedale: insomma, nessuna grave conseguenza per i giovani, solo tanta paura e spavento.

Non è da escludere che il blocco possa essere stato quindi causato da un improvviso guasto meccanico. Gli imprenditori titolari delle giostre montate a Sant'Elia Fiumerapido per la festa patronale che si è svolta nel weekend, tutelati dall'avvocato Emanuele Carbone hanno così chiarito la vicenda: «Nessuno fortunatamente si è fatto male e quindi non è stata necessaria alcuna visita in ospedale. Non sono intervenute le forze dell'ordine in quanto non è stato necessario».