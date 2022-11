Un brutto incidente si è verificato alle 23.30 circa di sabato sera, 12 novembre a Cassino, in via Sant'Angelo. Dalle prime informazioni che trapelano sarebbero due i veicoli rimasti coinvolti nel sinistro e almeno cinque i giovani incastrati nelle lamiere. Sul posto il personale sanitario del 118, le forze dell'ordine e vigili del fuoco. Strada bloccata per permettere ai carabinieri di fare i rilievi e risalire all'esatta dinamica dell'incidente