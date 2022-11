Sabato 12 Novembre 2022, 07:40

Si è avvalso della facoltà di non rispondere, Danilo S. il 31enne arrestato martedì scorso a Cassino. Ora l'accusa per lui è di duplice tentato omicidio. Il giovane nella prima mattinata di ieri, assistito dal suo legale, è comparso dinanzi al Gip Alessandra Casinelli, per la convalida dell'arresto eseguito congiuntamente da carabinieri e polizia. Sarebbe ancora sotto choc, per questo avrebbe deciso di rimandare le sue dichiarazioni. Un interrogatorio lampo che ha comunque permesso al giudice di decidere, per cui all'esito è stato convalidato l'arresto eseguito in flagranza di reato e applicata la misura cautelare con la custodia in carcere. Il ragazzo è accusato di aver sferrato alcune coltellate all'addome, al torace, e in altra parti del corpo a due conoscenti, fidanzati (una 33enne e un 31enne), entrambi ricoverati all'ospedale Santa Scolastica di Cassino.

LA RICOSTRUZIONE

I fatti, come accennato, risalgono al pomeriggio di martedì scorso e, stando alla ricostruzione delle forze dell'ordine intervenute, il 31enne sarebbe intervenuto nel corso di una lite che i due feriti (la donna assistita dall'avvocato Eleonora Rea e l'uomo assistito dall'avvocato Giancarlo Corsetti) avevano innescato tra loro, forse per questioni legate al loro rapporto sentimentale. Tanti ancora i particolari da appurare, per questo le indagini, coordinate dal pubblico ministero Alfredo Mattei, vanno avanti. Il 31enne ferito è già stato ascoltato dagli investigatori, mentre la donna verrà ascoltata nelle prossime ore non appena le sue condizioni di salute lo permetteranno.