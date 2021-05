Scontro tra auto e tir sulla Cassino-Formia, un morto a Pignataro Interamna

Alba di sangue sulla superstrada Cassino Formia. Alle 6:30 di questa mattina, nel territorio di Pignataro Interamna, un’Alfa si è scontrata con un camion: un morto.

Sul posto sono ancora al lavoro i carabinieri della compagna di Pontecorvo, i vigili del fuoco e i sanitari del 118. La strada è stata chiusa al traffico per permettere ai carabinieri di eseguire tutte le operazioni i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dello sconto. Al momento non sono state rese note le generalità della vittima.

Ultimo aggiornamento: 08:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA