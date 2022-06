Cade da cavallo, donna trasferita in eliambulanza a Roma

Tragedia sfiorata-a Prato di Campoli dove questa mattina una donna di 35 anni residente ad Arce ed appassionata di ippica è caduta rovinosamente mentre si trovava in sella ad un cavallo. Sul posto allertato da alcuni passanti i medici dell'ambulanza del 118 che hanno prestato le prime cure alla cavallerizza I sanitari del servizio di soccorso constatando un serio trauma cranico hanno preferito chiedere l'intervento di un'eliambulanza che ha trasportato la paziente in codice rosso presso il policlinico Umberto I di Roma . Le sue condizioni sarebbero serie ma non tali da pregiudicarne la vita .