Imprese storiche, il bando del Comune di Frosinone. Si può partecipare fino al 31 marzo

C'è tempo fino al 31 marzo per aderire al bando, istituito dal Comune di Frosinone per il conferimento, a titolo di onorificenza, di una pergamena di merito agli esercizi commerciali del capoluogo attivi da almeno 40 anni. Nel bando sono specificate tutte le caratteristiche necessarie per partecipare e dal sito del Comune è possibile scaricare il fac simile di domanda

L’iniziativa è rivolta a tutte le imprese di qualsiasi forma giuridica operanti in qualsiasi settore economico e attive, con esercizio ininterrotto dell’attività nell’ambito del medesimo settore merceologico, per un periodo non inferiore a 40 anni.

«Con questo bando – ha dichiarato il sindaco Riccardo Mastrangeli – l’amministrazione intende premiare quelle imprese che nel tempo sono riuscite a trasmettere alle generazioni successive un patrimonio di esperienze e valori imprenditoriali, a beneficio non solo dell’intero tessuto economico ma anche sociale della città».

«L’istituzione del bando fa seguito all’ordine del giorno già approvato dalla III Commissione Consiliare, affinché venisse conferita, a titolo di onorificenza, una pergamena di merito alle attività commerciali ‘storicamente’ attive in questo Comune – ha dichiarato l’assessore Valentina Sementilli – L’amministrazione intende attuare ogni iniziativa per valorizzare e per sostenere il comparto delle attività produttive del capoluogo».

Tra i documenti «Sarà inoltre particolarmente apprezzato l'invio in copia di materiale documentale storico come atti, fotografie d’epoca, disegni o rappresentazioni grafiche di marchi »