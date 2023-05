"Ho unA vogliA assurdA": il brand che dopo la vittoria con la Reggina è diventato virale

La frase è liberamente tratta da una canzone del rapper milanese J-Ax dal titolo "Una voglia assurda". E durante la canzone le parole che hanno ispirato l'ufficio Comunicazione e Marketing del Frosinone sono queste:

"Ho una voglia assurda, Di stare tra la gente, urlare come in curva, Cantare Acqua Azzurra, nudi in riva al mare. Perdere un po' la testa. Stare in strada a ballare. Entrare ad ogni festa. Che poi sì, che ci importa stiamo qui. Fino all'alba con in tasca la felicità. Ci baciamo tutti.

E dopo averla indossata ieri sera, dopo la vittoria per 3-1 con la Reggina, proprio i membri dello staff della Comunicazione gialloazzurra, attorno alle ore 18 di oggi, martedì 2 maggio, l'iniziativa è diventata una vera e propria operazione commerciale.

Sui social la società ha scritto: "La t-shirt celebrativa della #SerieA è disponibile al Frosinone Store e sul nostro e-commerce". Il prezzo è di 19,90 €. Un modo originale e unico per ricordare la stagione 2022-2023 coronata con la terza promozione in serie A del club canarino.