Un viaggio di successo attraverso la fiducia e l’innovazione

Fiducia, un qualcosa che arriva col tempo, da rivolgere a chi merita per dedizione. Un successo costruito con passione e determinazione. Dall’intuizione della famiglia Colaiacovo sono passati quasi 40 anni, ed è infatti dal 1986 che quest’impresa si è ritagliata un ruolo da protagonista. Concessionaria ufficiale dei più importanti marchi automobilistici del settore, si distingue per la grande attenzione riservata all’evoluzione del mondo automobilistico ma soprattutto per la cura rivolta ai suoi clienti, dalla vendita dei veicoli ai servizi di manutenzione. L’obiettivo principale del Gruppo è mantenere un legame saldo con il territorio d’origine, con uno sguardo rivolto ai clienti provenienti da tutta Italia.

Trasparenza e lealtà, questi i valori che ispirano il team di Gruppo Jolly Automobili, sempre perennemente alla ricerca dei più elevati standard di qualità. Una ricerca che ha portato il gruppo, nel corso del tempo, a crescere e ad ampliare la presenza sul territorio, dalla provincia di Frosinone fino a diventare un punto di riferimento nel settore automobilistico in tutta Italia. Un successo frutto di anni d’impegno, efficienza, professionalità e affabilità verso la clientela.

Gruppo Jolly Automobili dispone di una divisione usato nella quale sono presente vetture a chilometro 0, usate, aziendali, re marketing, adatte a tutte le esigenze e a tutti i budget. Concessionaria ufficiale per la provincia di Frosinone dei marchi FIAT, Fiat Professional, Jeep, Abarth, Lancia, Alfa Romeo, Peugeot, Citroën, Opel, Mazda, Land Rover, Jaguar e Toyota, dal prossimo 16 marzo lo sarà anche per Seat e Cupra.

Verso nuovi orizzonti con eccellenza e innovazione

Ecco, dunque, un nuovo capitolo della storia di successo del Gruppo Jolly Automobili: l’acquisizione dei marchi Cupra e Seat che offrono una vasta gamma di modelli: dai veicoli compatti e sportivi alle auto familiari e SUV. I clienti avranno la possibilità di scegliere tra una varietà di opzioni, tra cui motori a benzina, diesel ed elettrici, per soddisfare le loro esigenze di guida e di stile di vita.

Seat non ha bisogno di presentazioni, il marchio automobilistico spagnolo è noto per la sua combinazione di design accattivante, prestazioni eccellenti e tecnologia all'avanguardia. I suoi modelli, come la Seat Ibiza e la Seat Leon, offrono un'esperienza di guida dinamica e confortevole, con un'attenzione particolare alla sicurezza e all'efficienza dei consumi. Cupra è un marchio automobilistico relativamente nuovo sul mercato, nata solo nel 2018, ma ha già conquistato il cuore degli appassionati di auto di tutto il mondo grazie ai suoi modelli, come la Cupra Formentor, la Ateca e la Leon, che offrono un'esperienza di guida emozionante, con motori potenti e tecnologie avanzate. “Unconventional”, “Performance” e “Lifestyle” sono i valori che caratterizzano il Brand Cupra, dal 2019 è partner del World Padel Tour, il più famoso circuito professionistico mondiale di questo sport che tanto appassiona.

L’escalation di Cupra e il gioco del Padel vanno di pari passo tant’è che Formentor, primo modello inedito di Cupra, dal 2020 è diventato auto ufficiale del WPT dal 2020. Da partner di un campionato, Cupra diventa vero e proprio “Ambassador” di un movimento di caratura mondiale. Da lì sono nate, infatti, racchette, accessori e abbigliamento sportivo create in collaborazione con Cupra (Wilson/Bel x CUPRA), centinaia di circoli di padel vengono sponsorizzati dalla Casa di Barcellona e vengono lanciati tornei, amatoriali e non (Cupra Padel Tour), organizzati interamente dal giovane Brand. Cupra cavalca l’onda e al tempo stesso dimostra di crederci più di chiunque altro, soprattutto Cupra Italia che fa da traino al resto dei Paesi, mostrando anche un attaccamento reale a questo sport, andando ben oltre il classico product placement che caratterizza le collaborazioni tipiche tra mondo dell’auto e mondo dello sport. Il risultato è che Cupra fa parlare di sé fuori e dentro i campi da padel.

