La partita per la nomina del commissario dell'è alle battute finali e vede il derby in Fratelli d'Italia. Sulla scrivania del presidente della Regione Lazio ci sono due nomi: l'avvocato di cassino Gabriele Picano e Antonello Iannarilli, già consigliere regionale e presidente della Provincia di Frosinone. Entrambi esponenti del partito della Meloni. Non è escluso che la decisione sia stata già presa, la comunicazione dovrebbe arrivare in questi giorni. La giunta regionale si sta prendendo tutto il tempo possibile per voltare pagina con al passata gestione dell'azienda per l'edilizia pubblica che ha visto un Consiglio d'amministrazione guidato dall'avvocato Andrea Iannarilli, in quota Partito democratico. il neocommissario si troverà alle prese con una situazione delicata.

L'Ater è stata oggetto di un accertamento dell'Autorità nazionale per l'anticorruzione (Anac). Sotto la lente è finito l'accordo stipulato tra l'Ater e la Confservizi Lazio. A quest'ultima, un'associazione partecipata da enti locali, sono stati affidati in maniera diretta, senza gara d'appalto, incarichi per la progettazione per la messa in sicurezza di alcuni complessi edilizi e il servizio della stazione unica appaltante. Servizi per un valore di circa 3,2 milioni di euro. Secondo l'Anac l'accordo, nei fatti, sarebbe una esternalizzazione dei servizi, un appalto a tutti gli effetti e quindi quei servizi non potevano essere affidati in maniera diretta ma dove essere bandita una gara d'evidenza pubblica. Il neo commissario troverà come direttore generale dell'Ater Massimo Serafini, che ha lo stesso ruolo, ma in aspettativa, in Confservizi Lazio, oltre ad essere amministratore delle gato di una società partecipata da Confservizi che rientra nell'accordo con l'Ater. E presidente della Confservizi è l'ex presidente dell'Ater di Frosinone Andrea Iannarrili. Che farà il neocommissario, annullerà tutto, come peraltro intimato dall'Anac? Anche perché sulla stessa vicenda c'è anche un'indagine della Procura delegata alla guardia di finanza.