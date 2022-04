Altri disagi sulla linea ferroviaria dell'Alta velocità. Problemi si sono registrati oggi sulla Tav Roma-Napoli in provincia di Frosinone, dove il traffico ferroviario è rimasto rallentato per circa trenta minuti nel primo pomeriggio, causa un inconveniente tecnico a un treno in prossimità di Ceccano. Cinque convogli hanno subito ritardi di 25 minuti. La circolazione è tornata regolare solo dopo l'intervento dei tecnici che hanno provveduto a risolvere il guasto.