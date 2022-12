Faccia a faccia con i ladri, terrore per una coppia a Ferentino. I malviventi fuggono nel bosco

Brutta avventura per una giovane coppia residente in zona San Rocco, a Ferentino, che nella serata di domenica si è trovata faccia a faccia con i ladri. Tanta la paura per i due professionisti che hanno gridato chiamando i vicini. I ladri acrobati si sono gettati a terra dal balcone da un'altezza di oltre quattro metri e malgrado fossero probabilmente feriti sono riusciti a far perdere le tracce. A nulla è valso anche l'immediato intervento dei carabinieri che hanno avviato la caccia all'uomo. Ed a Ferentino come nel resto in altre zone della Ciociaria torna la paura per i furti in villa. Pochi giorni fa in una zona diversa della città c'era stato il furto con bottino magro ma danni ingenti a casa dell'avvocato Alfonso Musa dove, malgrado il suono dell'antifurto, l'arrivo di un vigilantes, dei proprietari e dei carabinieri, la caccia ai banditi è andata a vuoto. Qualcosa di simile è accaduto domenica sera.

Secondo le testimonianze fornite dalle vittime e dai vicini ai militari dell'Arma, intorno alle 20 una banda composta da almeno tre persone, ha raggiunto l'abitazione della coppia. Probabilmente un palo con l'auto era sulla strada principale che porta a Terravalle, mentre il resto della banda ha raggiunto la villa dal bosco con vegetazione molto fitta sottostante dove è presente anche un piccolo ruscello. I ladri sono entrati dal secondo piano arrampicandosi da un balcone. Dopo aver scardinato una finestra e forzato una porta sono entrati all'interno mettendo il piano superiore della villa a soqquadro. Hanno portato via anche alcuni oggetti, ma il bottino è stato magro. Il padrone di casa ha sentito alcuni rumori strani è salito al piano superiore, trovandosi faccia a faccia con i ladri che si sono gettati sul terreno sottostante. Insieme al vicino hanno provato a inseguire i ladri che però hanno fatto perdere le loro tracce.

Emiliano Papillo

