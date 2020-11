Arrivano finalmente i vaccini anti-influenzali in provincia di Frosinone. Nelle prossime ore arriveranno circa 10mila fiale e dall’inizio della prossima settimana si avvieranno le prime iniezioni. Con questa maxi-distribuzione di vaccini, i medici di base calcolano, che si andrà a soddisfare il 90% della richiesta in provincia di Frosinone.

«Dalla prossima settimana torneremo a vaccinare - afferma la dottoressa Caterina Pizzutelli rappresentante sindacale dei medici di base. La Regione Lazio ci ha comunicato del nuovo massiccio rifornimento e nell’arco di una settimana prevediamo di vaccinare tutti i pazienti in lista di attesa. Resterà un minimo, residuo, che verrà vaccinato subito dopo l’Immacolata. Quest’anno, causa pandemia Covid-19 in corso, le richieste del vaccino anti influenzale sono state tantissime. In provincia di Frosinone si sono quadruplicate. Ci sono stati dei ritardi ma ora che i vaccini stanno arrivando contiamo di soddisfare tutte le richieste».

In distribuzione saranno i due vaccini Fluad e Flucebax. Per quanto riguarda la distribuzione nelle 160 farmacie della provincia, ancora oggi, non è dato sapere se verranno rifornite o meno dal vaccino da distribuire a pagamento per la fascia di età 18-59 anni.

I test per il Covid negli studi dei medici di base e nelle farmacie

Altra novità riguarda i tamponi. Da lunedì si terrà il primo corso alla Asl per i 50 medici di base che hanno aderito al progetto. Verranno preparati su come si esegue un tampone e sul tipo di vestizione da indossare. Dalla fine della prossima settimana è probabile che inizieranno i tamponi anche presso gli studi medici (ovviamente ogni medico potrà eseguirlo solo sui propri assistiti).

Intanto ecco il primo elenco delle farmacie che si sono riuscite ad accreditare presso la Regione Lazio per eseguire i tamponi veloci e molecolari: La farmacia “Vernile” di Villa Santa Lucia, la “Prigiotti” di Cassino, la “Venditti” di Vicalvi la “San Benedetto” di Alatri, la “Dei” e la “Ulivi” di Boville Ernica, la Farmacia della “Stazione” e “Sant’Agata” di Ferentino, la “Madonna della Neve” di Frosinone, la “Cerimele” di Paliano, la “Caporusso” di Esperia, la “Cellupica” e la “Comunale” di Sora, la “Messore” di Ausonia, la “Millantio” di Giuliano di Roma, quella di Piedimonte San Germano la “San Tommaso” di Pico.

Molte altre farmacie della provincia si stanno accreditando in queste ore. Per fare il tampone basterà contattare la farmacia accreditata e prendere appuntamento. Il costo varia dalle 20 alle 22 euro in base alla tipologia di tampone da eseguire. In totale in un giorno tra strutture Asl e quelle private si svolgono circa 1700 tamponi in provincia di Frosinone. Con l’ausilio degli studi medici e delle farmacie si potrebbe arrivare a 2500.

