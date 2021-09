Ostia, scontro frontale sulla litoranea tra auto e scooter: morto 56enne

Grave incidente a Roma sulla via Litoranea intorno alle 14. All'altezza del km 3, in prossimità del Dazio, si è verificato uno scontro tra due autoveicoli e una moto. Il conducente del mezzo a due ruote, un T-Max, è morto. Si tratta di un uomo italiano di 56 anni. Sul posto la polizia locale di Roma Capitale, con le pattuglie del X Gruppo Mare, per gli accertamenti del caso. Ulteriori unità dei caschi bianchi sono impegnate nella chiusura temporanea del tratto di strada interessato e nei servizi di viabilità. Sono tuttora in corso ulteriori accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto.

(foto Mino Ippoliti)