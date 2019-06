Scontro auto - scooter poco prima delle 20 di oggi sulla strada provinciale che collega San Giovanni Incarico e Ceprano.

Lo scontro avvenuto per cause ancora al vaglio dei carabinieri della compagnia di Pontecorvo, diretti dal capitano Tamara Nicolai, c'è stato sul cavalcavia della linee ferroviaria ad Isoletta d'Arce.

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e poco dopo l'eliambulanza. Ad avere la peggio è stato il conducente dello scooter, un 41enne della zona, che è stato elitrasportato a Roma. L'uomo, sempre vigile e cosciente, non è in pericolo di vita.

Pesanti le ripercussioni al trafficio sulla strada, bloccata per permettere ai sanitari di soccorrere l'uomo. © RIPRODUZIONE RISERVATA