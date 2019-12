© RIPRODUZIONE RISERVATA

Beneficenza per l’Africa. Si rinnova, a San Donato Val di Comino, l’iniziativa di solidarietà che da anni riscuote successo e grande partecipazione. Non solo per lo scopo sociale che la contraddistingue, ma anche perché riesce a calamitare l’interesse e l’attenzione di tanti giovani in nome della generosità.L’evento, dal titolo “Famiglia d’Africa”, è in programma domani, 7 dicembre, dalle 19, al Caffè Cautilli, in piazza Carlo Coletti.Giunto alla nona edizione, anche quest’anno propone un ricco cartellone, tra cui buffet di prodotti locali e degustazione di vini, il tutto offerto da alcune attività e produttori del luogo e della Val di Comino.L’aperitivo a scopo benefico sarà anche all’insegna della musica, con il dj-set di Effe Foundation intervallato da alcuni brani chitarra-voce di Marcello La Rocca e dal coinvolgente live-painting di Silvia Gallo, in arte Silvia Black.Nel corso della serata sarà possibile acquistare oggetti di artigianato africano presso lo stand allestito da Famiglia d’Africa.Anche quest’anno il programma prevede uno spazio riservato ai bambini: dalle 16, in via Orologio, MerendainMagia con la mostra dei lavori per l’Africa realizzati delle scuole di San Donato. L’animazione sarà a cura di Roberta Iauricella.Il tagliando di partecipazione ha un costo di 10 euro e comprende 3 calici di vino e una degustazione al buffet.Il ricavato sarà interamente devoluto in beneficenza per sostenere i progetti di Famiglia d’Africa.