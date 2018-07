Non c'è pace per la Frosinone-mare. Dopo la riapertura del tratto a partire dal bivio per il Frasso e la sorpresa dell'installazione di un rilevatore di velocità, oggi all'ora di pranzo la strada in entrambe le direzioni è stata chiusa per consentire il ripristino di alcuni cavi elettrici. Si tratta di un provvedimento temporaneo con chiusure intermittenti di circa mezz'ora che andranno avanti per tutta la giornata di oggi.

Gioved├Č 12 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:08



© RIPRODUZIONE RISERVATA