Giovedì 16 Settembre 2021, 10:24

Carambola fra auto ieri sera poco dopo le 21 a Monte San Giovanni Campano, quattro giovani in ospedale, uno in codice rosso e tre in codice giallo ricoverati a Sora e Frosinone. I giovani di età compresa fra i 18 ei 25 anni sono tutti della zona. I carabinieri di Monte San Giovanni Campano stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Sul posto anche una squadra dei vigili del fuoco di Frosinone. La strada provinciale è rimasta chiusa al traffico per oltre un'ora e mezza.