Frosinone, condannati per l'agguato al cognato: in carcere i frattelli Francesco e Lugi Spada

Avrebbero teso un agguato al cognato che rivendicava alcuni immobili che facevano parte dell'asse ereditario. Per tale motivo Francesco e Luigi Spada, due fratelli rom rispettivamente di 54 e 58 anni che risiedono da tanti anni nel territorio ciociaro, erano finiti sotto processo per lesioni gravissime. Nei giorni scorsi la condanna a sei anni e sei mesi per entrambi è passata in giudicato e per loro si sono spalancate le porte del carcere. Al momento Francesco Spada è recluso presso il carcere di Frosinone, mentre il fratello Luigi nella casa circondariale di Vasto in Abruzzo.

I fatti risalgono al novembre del 2008 quando i fratelli avevano cominciato a discutere con il cognato per dei lasciti di famiglia. Nello specifico il marito della sorella rivendicava un appezzamento di terreno ed altre proprietà che i due non intendevano assolutamente cedere. E siccome d'altra parte non c'era stata alcuna volontà di tirarsi indietro, i due rom avevano teso al cognato una sorta di imboscata.

Mentre il parente si trovava con la sua auto davanti ad una farmacia in via Marittima a Frosinone in attesa che la moglie facesse degli acquisti, loro avevano tamponato con forza la sua vettura impedendogli alcuna via di fuga. Impugnando poi ciascuno una spranga di ferro avevano iniziato a colpire la macchina del cognato danneggiando irreversibilmente la carrozzeria e sfondando il finestrino laterale.



Secondo la procura, mentre la vittima tentava di allontanarsi con la macchina Francesco Spada impugnando un coltello lo aveva colpito al volto con la lama causandogli una cicatrice irreversibile Tutti e due dopo quell'accoltellamento lo avevano preso a pugni cagionandogli lesioni personali (l'uomo aveva riportato la frattura del setto nasale e del seno mascellare sinistro) giudicati guaribili in 35 giorni, oltre allo sfregio permanente sul viso. Nel processo di primo grado avvenuto il 29 settembre del 2015 i giudici avevano condannato i due imputati a sei anni e sei mesi di pena oltre all'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Sentenza che è stata riconfermata in tutti e tre i gradi di giudizio, Ieri la condanna è passata in giudicato ed i due fratelli difesi entrambi dall'avvocato Tony Ceccarelli sono stati arrestati dagli agenti della squadra Mobile. Precedentemente Luigi Spada era assistito dall'avvocato Nicola Ottaviani ma poi questi ha revocato l'incarico.



