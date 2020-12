È stato arrestato l'uomo che i carabinieri ritengono essere l'autore della rapina e del pestaggio di un 60enne di Pontecorvo. Si tratta di un 24enne nigeriano. L'accusa è di tentato omicidio, sequestro di persona e rapina. Nella tarda mattinata di oggi il Gip del Tribunale di Cassino ha convalidato il fermo del giovane eseguito nelle scorse ore dai carabinieri di Pontecorvo.

I fatti sono avvenuti nel primo pomerggio di sabato scorso. Il 60enne, molto conosciuto e titolare di un’impresa edile, nel primo pomeriggio di sabato si trovava all’interno di una sua proprietà appena fuori la zona urbana di Pontecorvo, quando è stato vittima di una brutale aggressione. Gli sarebbero stati portati via contanti, il portafoglio e altri oggetti di valore. Colpito con forza al volto e alla torace ha perso i sensi. Riverso a terra è rimasto lì per diverse ore.

I familiari hanno tentato di mettersi in contatto con lui, lo hanno cercato in diversi luoghi, fino a quando non sono andati nella loro proprietà e lo hanno trovato sanguinante e hanno lanciato l’allarme. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 i quali hanno prestato le prime cure all’uomo e lo hanno trasferito all’ospedale “Santa Scolastica” di Cassino. In un primo momento c’era il timore che l’uomo avesse subito danni neurologici, ma poi nel corso della notte la situazione, per fortuna, è rientrata.



