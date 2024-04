Giovedì 4 Aprile 2024, 17:33

Ricattato dopo l'avventura con una trans, due arresti della polizia. Vittima dell'estorsione 25 enne di Sora che da tempo era cliente abituale delle prestazioni sessuali di una trans. Quest'ultima, avendo saputo che il giovane aveva una relazione stabile con una coetanea, aveva cominciato a minacciarlo che avrebbe fatto sapere a tutti delle sue inclinazioni sessuali segrete se non gli avesse dato i soldi.

Inizialmente il 25enne ha assecondato le richieste di denaro, ma i ricatti continuavano, così, non sapendo come uscirne, ha deciso di rivolgersi alla polizia. Gli agenti, svolti gli accertamenti, hanno quindi organizzato la trappola per la trans: il giovane di Sora ha finto di consegnare i soldi richiesti fissando un appuntamento a Sgurgola, ma con lui c'erano anche i poliziotti che hanno arrestato il trans di 30 anni e una sua amica complice nei ricatti di 25 anni.