Frosinone, ubriaco passeggia lungo le corsie dell'Autostrada: bloccato dalla polizia

Palesemente ubriaco, passeggiava barcollando lungo l'autostrada tra la corsia di emergenza e quella di sorpasso: a segnalare la presenza di quel pedone in evidente stato confusionale sono stati gli automobilisti in transito sul tratto di A1 che attraversa la provincia di

Frosinone. In pochi minuti lo ha raggiunto una pattuglia della Polizia Stradale, portandolo al sicuro in ufficio dove ha proceduto all'identificazione ed all'alcool test che ha confermato lo stato di ubriachezza. Il pedone è stato multato. In giornata la Stradale ha tracciato il bilancio dell'attività svolta durante le festività di Pasqua. Gli agenti hanno controllato 389 veicoli ed identificato 449 persone, contestando 73 infrazioni per un totale di 173 punti, ritirando 6 patenti e 5 carte di circolazione.

Gli agenti della questura, invece, sono stati impegnati nei controlli in Città finalizzati a prevenire e a reprimere i reati di natura predatoria legate al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti. Per questa finalità il Questore, Domenico Condello, ha disposto lo schieramento de numeroso personale della Questura con agenti della Squadra Mobile e dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico.

I servizi sono stati implementati con l’ausilio degli specialisti del Posto Polfer del Capoluogo e di rinforzi ministeriali con la squadra antidroga dei cinofili di Nettuno e con gli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Lazio.

Nel corso dell'imponente operazione di polizia, sono stati effettuati posti di controllo in vari punti strategici della città e nelle zone circostanti: presso la sede delle Agenzia delle Entrate, in piazzale Sandro Pertini, in Piazzale Kambo, in Via Marittima, in Via Aldo Moro, Via dei Monti Lepini, Piazza De Matthaeis, in viale Roma nelle aree ritenute sensibili e nei pressi di un noto complesso popolare della città.

Nel corso del servizio, sono stati svolti mirati controlli amministrativi presso esercizi pubblici di somministrazione di bevande e alimenti.

I risultati di questa vasta attività condotta dalla Questura di Frosinone hanno incluso: l'identificazione di circa 200 persone, tra cui circa 40 extracomunitari; e il controllo di oltre 80 veicoli e numero 7 esercizi pubblici sottoposti a verifica.