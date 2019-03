Cabina di un autocarro in fiamme. E' accaduto ieri al km 582 dell'autostrada in territorio di Anagni, direzione Roma. Per cause al vaglio degli agenti della polizia stradale il mezzo pesante che trasportava frutta ha preso fuoco. Fortunatamente il conducente è riuscito a saltare fuori e a mettersi in salvo prima che le fiamme si propagassero. Tutta la parte anteriore dell'autocarro è stata distrutta dall'incendio. Sul posto sono giunti anche i vigili del fuoco che hanno provveduto a domare le fiamme e a mettere in sicurezza quel tratto di strada.

A causa dell'incidente si sono formate code lunghe alcuni chilometri. Soltanto dopo alcune ore il traffico è tornato alla normalità. © RIPRODUZIONE RISERVATA