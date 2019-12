Frosinone, Comune polemico: «Isola pedonale sospesa, ma c'è meno gente»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ieri l'isola pedonale in via Aldo Moro è stata sospesa a causa del maltempo e l'amministrazione comunale non si è lasciata scappare l'occasione per punzecchiare coloro, i commercianti soprattutto, che si oppongono al progetto lamentando un calo dell'afflusso di gente.La giornata di ieri, secondo il Comune, ha dimostrato il contrario: «L'assenza dell'isola pedonale, sospesa in caso di pioggia secondo le disposizioni dell'amministrazione comunale, non ha prodotto alcun incremento nel flusso dei cittadini - si legge in una nota diffusa dall'ufficio stampa dell'ente - Anzi, pur essendo il sabato antecedente al Natale, le persone interessate agli acquisti o al passeggio sono state di gran lunga inferiori al numero di quelle notate nelle stesse zone della città, in via Aldo Moro e in corso della Repubblica, rispetto al precedente fine settimana, in cui erano in vigore le due isole pedonali».Questo, conclude il Comune, «a riprova del fatto che le isole pedonali costituiscono, in realtà, una attrattiva e una offerta migliore sia per lo shopping che per quanti preferiscono semplicemente passeggiare nei viali commerciali della città».